ارتفاع كبير لعدد قتلى فيضانات جنوب شرق آسيا

سارعت السلطات الإندونيسية والتايلاندية، اليوم الأحد، لإزالة الأنقاض والعثور على مئات المفقودين مع تجاوز حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق آسيا 600 قتيل.

غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات شاسعة من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا هذا الأسبوع، تاركة آلاف الأشخاص عالقين دون مأوى أو إمدادات أساسية.

ولا تزال منطقتان على الأقل في جزيرة سومطرة الإندونيسية الأكثر تضررًا من الفيضانات متعذر الوصول إليهما اليوم الأحد، وقالت السلطات إنها أرسلت سفينتين حربيتين من جاكرتا لإيصال المساعدات.

وقال سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للكوارث، في بيان، إن وسط تابانولي ومدينة سيبولجا "تحتاجان إلى اهتمام كامل نظرًا لعزلتهما"، مضيفًا أن من المتوقع وصول السفينتين إلى سيبولجا غدا الاثنين.

ارتفع عدد القتلى في إندونيسيا إلى 442، بينما لا يزال 402 في عداد المفقودين، وفقًا لإحصاء نشرته هيئة إدارة الكوارث اليوم الأحد. وقالت إن 646 شخصًا على الأقل أصيبوا.

في قرية سونغاي نيالو، على بُعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلًا) من بادانغ، عاصمة غرب سومطرة، انحسرت مياه الفيضانات في المعظم اليوم الأحد، تاركة المنازل والمركبات والمحاصيل مغطاة بطبقة سميكة من الطين الرمادي.

في تايلاند، حيث لقي ما لا يقل عن 162 شخصًا حتفهم في واحدة من أسوأ الفيضانات منذ عقد، واصلت السلطات تقديم المساعدات وإزالة الأضرار.

وشملت تدابير الإغاثة، التي أطلقتها الحكومة التايلاندية، تعويضات تصل إلى مليوني بات (62 ألف دولار) للأسر التي فقدت أفرادًا من عائلاتها.

ولقي شخصان حتفهما في ماليزيا بعد أن غمرت الفيضانات مساحات واسعة من ولاية بيرليس الشمالية.

يُسبب موسم الرياح الموسمية السنوي، الذي يمتد عادةً بين يونيو وسبتمبر، هطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.