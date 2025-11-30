الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل البابا ليو الرابع عشر في مطار بيروت
30 نوفمبر 2025 18:12

وصل البابا ليو الرابع عشر، عصر اليوم الأحد، إلى بيروت، في زيارة تستمر 48 ساعة، يحمل خلالها رسالة سلام إلى اللبنانيين الذين شهدوا أزمات عدة خلال السنوات الأخيرة.
وحظي بابا الفاتيكان في المطار باستقبال رسمي بحضور المسؤولين يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون عقب زيارة إلى تركيا ركّزت على الحوار من أجل وحدة المسيحيين. 
وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة ترحيبية.
تستمر زيارة البابا حتى الثلاثاء إلى لبنان البلد المتعدد الطوائف والبالغ عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة.
يعاني لبنان، الذي لطالما نُظر إليه على أنه نموذج للتنوع الديني والمذهبي في الشرق الأوسط، منذ عام 2019 من أزمات متلاحقة شملت أزمة قتصادية أعقبت انهيار العملة الوطنية، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 والحرب مع إسرائيل.
سيلتقي ليو الرابع عشر، وهو أول بابا يزور لبنان بعد بنديكتوس السادس عشر سنة 2012، كبار المسؤولين خاصة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ويلقي خطابا أمام السلطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

المصدر: وكالات
