ارتفاع جديد لعدد قتلى إعصار "ديتواه" في سريلانكا

ارتفع عدد قتلى الإعصار "ديتواه" في سريلانكا إلى 212 شخصًا، مع فقدان 218 آخرين، وفقًا لمسؤولين اليوم الأحد، حيث تسببت مياه الفيضانات في خرق أحد السدود، واستمرت عمليات الإنقاذ لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد مركز إدارة الكوارث، في بيان، بأن ما يقرب من مليون شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً واسعة من الدولة الجزرية الواقعة في جنوب آسيا، مما أجبر ما يقرب من 200 ألف شخص على النزوح إلى 1275 ملجأ.

وشهدت البلاد أمطارًا غزيرة قياسية، منذ يوم الخميس الماضي، مما تسبب في انهيارات أرضية متعددة في المنطقة الوسطى الجبلية، بينما غمرت مياه الأنهار المتدفقة بلدات بأكملها في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 24 ألفًا من أفراد الشرطة والجيش والقوات الجوية ما زالوا يحاولون الوصول إلى العائلات التي تقطعت بها السبل بسبب الفيضانات.

نُقل أكثر من 120 شخصًا إلى بر الأمان بواسطة طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية بعد أن غمرت المياه سد خزان "مافيل أرو" في الجزء الشرقي من الجزيرة. وقال الجيش، في بيان، إنه تم نقل حوالي 2000 شخص آخرين إلى مناطق مرتفعة حفاظًا على سلامتهم.

حاصرت مياه الفيضانات عشرات العائلات في منازلها في العاصمة كولومبو، وهي من أكثر المناطق تضررًا.

في ضاحية كيلانيا في كولومبو، كما هو الحال في العديد من أنحاء البلاد، تُقدم وكالات حكومية وتبرعات الطعام المطبوخ. يعيش أكثر من 17 ألف شخص في ملاجئ بانتظار انحسار مياه الفيضانات عن منازلهم.

قالت سونيثرا بريادارشاني، 37 عامًا "علقتُ أنا وأختي في الطابق العلوي من منزلنا مع أطفالنا الأربعة لمدة يومين. نفد الطعام تدريجيًا. لم يكن لدينا سوى البسكويت والماء لإعطائهم الليلة الماضية". أنقِذت العائلة بواسطة قارب أوصل لهم الغداء.

وأضافت "ليس لدينا سوى الملابس التي نرتديها. سنبيت في منزل عمتنا في الوقت الحالي. لكننا بحاجة ماسة للمساعدة".