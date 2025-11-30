تحذير من انهيار الخدمات الأساسية في غزة جراء نقص الوقود

حذرت بلديات قطاع غزة، اليوم الأحد، من انهيار وشيك في الخدمات الأساسية بسبب أزمة نقص الوقود، بعد منعت إسرائيل إدخال السولار بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

وقال اتحاد بلديات القطاع، في بيان، إن ما وصل من وقود خلال 50 يوما منذ وقف إطلاق النار لا يكفي سوى لخمسة أيام من العمل في فتح الشوارع وإزالة الركام وتسهيل حركة النازحين.

وأكد أن "الكميات المحدودة جدا التي يسمح بمرورها تخضع لسيطرة وإدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، والذي بات عاجزا عن الاستجابة وتوفير الحد الأدنى لاحتياجات البلديات من السولار الذي يضمن استمرار عملها، عدا عن الإجراءات المعقدة وغير المبررة التي تعرقل وصول السولار إلى الجهات التي تعمل في قلب الميدان ومنها بلديات قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن "استمرار الأزمة يهدد حياة السكان، خاصة مع تعطل جهود إنقاذ النازحين والتعامل مع آثار المنخفضات الجوية ووقف إزالة الركام وفتح الطرق".

وطالب البيان بتوفير السولار بشكل عاجل وفق الإجراءات المتعارف عليها بما يضمن استمرار الخدمات الضرورية، داعيا الدول العربية إلى التدخل السريع وتزويد بلديات القطاع بالوقود لضمان استمرار خدماتها ومنع انهيار المنظومة البلدية في ظل الوضع الكارثي.