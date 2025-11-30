الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا: روسيا وأوكرانيا مستعدتان للسلام

جندي أوكراني يقود دبابة
30 نوفمبر 2025 19:23

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن روسيا وأوكرانيا أصبحتا أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق سلام. وأوضح فيدان، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية نشرت اليوم الأحد "بعد أربع سنوات، أصبح الطرفان أكثر استعدادا للتوصل إلى السلام مقارنة بالسابق. لقد أدركا حجم المعاناة الإنسانية والدمار، وأدركا حدودهما وقدراتهما".
وأضاف فيدان أنه، وفقا لفهم تركيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح مستعدا الآن للموافقة على اتفاق سلام وفق شروط محددة، مؤكدا أن أنقرة نقلت هذا الموقف إلى الجانب الأوكراني.
وتابع فيدان قائلا إن تركيا شاركت "في بعض جوانب هذا الموقف".
وأكد وزير الخارجية التركي أن مقترح خطة السلام الذي تجري مناقشته حاليا ليس مهما فقط لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، "بل أيضا لإرساء استقرار دائم في عموم أوروبا".
وأضاف "في هذا السياق، ينبغي إمعان النظر في بنود معينة في الاتفاق تهدف إلى ضمان أمن أوروبا. وأرى فيها فرصة تاريخية لمنع المزيد من الهجمات".
واجتمع مفاوضون أميركيون وأوكرانيون، الأسبوع الماضي في جنيف، لمناقشة خطة السلام الأميركية لإنهاء الأزمة الحالية. بعد المباحثات، قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة. 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: فريق من المفاوضين الأوكرانيين توجه إلى الولايات المتحدة
قتلى ومصابون بهجوم روسي كبير على أوكرانيا
المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
السلام
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©