مسلحون يختطفون سكانا من قرى في نيجيريا

اختطف مسلّحون 12 شخصا في وسط نيجيريا، اليوم الأحد، فيما خُطفت 13 امرأة وطفل رضيع في هجوم منفصل ليل السبت-الأحد في شمال غرب البلاد.

وقال كينغسلي فيمي فانوا، مفوّض الإعلام في ولاية كوجي، إن قرية إيجِبا بمنطقة ياغبا الغربية "تعرّضت اليوم لهجوم نفّذه قطاع طرق"، موضحا أن "12 شخصا فُقدوا" وأن الشرطة التي وصلت بمروحية "تواصل عمليات البحث".

يعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها، منذ سنوات، من نشاط مجموعات مسلّحة تُعرف محليا بـ"قطاع الطرق"، تنفّذ عمليات خطف مقابل فدية وتهاجم قرى وتُضرم النيران في المنازل بعد نهبها.

وفي سوكوتو بشمال غرب البلاد، قال علي عبدالله، أحد سكان قرية "تشاتشو"، إن مسلّحين "اقتحموا القرية وخطفوا 14 شخصا، بينهم عروس وعشر وصيفات"، مؤكدا أيضا خطف امرأتين إحداهما مع طفلها الرضيع.

وأشار إلى أن القرية تعرّضت لهجوم مماثل في أكتوبر الماضي، مضيفا "اضطررنا يومها لدفع فدية لإطلاق سراحهم. واليوم، نواجه الوضع نفسه".

وأكد تقرير استخباراتي وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن "سوكوتو شهدت في نوفمبر زيادة كبيرة في عمليات الخطف التي يرتكبها قطاع طرق".

وأعلن الرئيس بولا تينوبو، الأربعاء "حالة طوارئ أمنية وطنية"، داعيا دور العبادة خصوصا في المناطق الحساسة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية.

وسُجلت، خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة اختطافات واسعة، بينها خطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في ولاية نيجر، و38 في ولاية كوارا، أُفرج عنهم لاحقا.