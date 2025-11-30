الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسلحون يختطفون سكانا من قرى في نيجيريا

آثار هجوم على مدرسة في نيجيريا (أرشيفية)
30 نوفمبر 2025 22:07

اختطف مسلّحون 12 شخصا في وسط نيجيريا، اليوم الأحد، فيما خُطفت 13 امرأة وطفل رضيع في هجوم منفصل ليل السبت-الأحد في شمال غرب البلاد.
وقال كينغسلي فيمي فانوا، مفوّض الإعلام في ولاية كوجي، إن قرية إيجِبا بمنطقة ياغبا الغربية "تعرّضت اليوم لهجوم نفّذه قطاع طرق"، موضحا أن "12 شخصا فُقدوا" وأن الشرطة التي وصلت بمروحية "تواصل عمليات البحث".
يعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها، منذ سنوات، من نشاط مجموعات مسلّحة تُعرف محليا بـ"قطاع الطرق"، تنفّذ عمليات خطف مقابل فدية وتهاجم قرى وتُضرم النيران في المنازل بعد نهبها.
وفي سوكوتو بشمال غرب البلاد، قال علي عبدالله، أحد سكان قرية "تشاتشو"، إن مسلّحين "اقتحموا القرية وخطفوا 14 شخصا، بينهم عروس وعشر وصيفات"، مؤكدا أيضا خطف امرأتين إحداهما مع طفلها الرضيع.
وأشار إلى أن القرية تعرّضت لهجوم مماثل في أكتوبر الماضي، مضيفا "اضطررنا يومها لدفع فدية لإطلاق سراحهم. واليوم، نواجه الوضع نفسه".
وأكد تقرير استخباراتي وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن "سوكوتو شهدت في نوفمبر زيادة كبيرة في عمليات الخطف التي يرتكبها قطاع طرق".
وأعلن الرئيس بولا تينوبو، الأربعاء "حالة طوارئ أمنية وطنية"، داعيا دور العبادة خصوصا في المناطق الحساسة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية.
وسُجلت، خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة اختطافات واسعة، بينها خطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في ولاية نيجر، و38 في ولاية كوارا، أُفرج عنهم لاحقا.

أخبار ذات صلة
رئيس نيجيريا يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات
«الأغذية العالمي»: انعدام غير مسبوق للأمن الغذائي في نيجيريا
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
خطف
اختطاف
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©