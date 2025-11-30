عون مستقبلا بابا الفاتيكان: باقون ولن نيأس ولن نستسلم

قال الرئيس اللبناني العماد جوريف عون، اليوم الأحد، إن الشعب اللبناني متمسك بأرضه وباق فيها ولن ييأس أو يستسلم.

وخلال كلمته الترحيبية بالبابا ليو الرابع عشر الذي بدأ زيرة لبنان قادما من تركيا، قال عون "أبلغوا العالم عنا، بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم".

وأضاف عون "بفرح عظيم، أرحب بكم، رسول سلام في وطن السلام. بشرف عظيم، وباسم الشعب اللبناني بكل مكوناته وطوائفه وانتماءاته، أرحب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير برسالته، لبنان الذي كان وما زال أرضا تجمع بين الإيمان والحرية، بين الاختلاف والوحدة، وبين الألم والرجاء".

وأضاف رئيس الجمهورية اللبنانية "سنظل هنا، نستنشق الحرية، ونخترع الفرح ونحترف المحبة، ونعشق الابتكار، وننشد الحداثة، ونجترح كل يوم حياة أوفر".

وأعلن أن "ما يجمعه لبنان، لا يسعه أي مكان في الأرض. وما يوحده لبنان لا يفرقه أحد. بهذه المعادلة يعيش لبنان في سلام مع منطقته، وفي سلام منطقته مع العالم".

وقال "نحن نجزم اليوم، بأن بقاء هذا اللبنان، الحاضر كله الآن من حولكم، هو شرط لقيام السلام والأمل والمصالحة بين أبناء إبراهيم كافة"

وكان بابا الفاتيكان قد عقد لقاء في القصر الجمهوري في بعبدا مع مسؤولين لبنانيين يتقدمهم الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وصل البابا، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليبدأ زيارة إلى لبنان بعنوان "طوبى لفاعلي السلام "، تستمر حتى الثاني من ديسمبر.