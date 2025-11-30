سوريا تبدأ تدوير الأنقاض لدعم مشروعات إعادة الإعمار

دمشق (وكالات)



بدأت سوريا إعادة تدوير أكثر من 50 ألف متر مكعب من الأنقاض، وتحويلها إلى مواد معدة للاستخدام في المرافق العامة في محافظة حلب بشمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية أمس، ببدء مشروع ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها في محافظة حلب، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكتب حلب وإدلب، وعدد من الشخصيات الرسمية، ويهدف المشروع إلى توريد معدات وآليات ثقيلة وتوسيع معمل تدوير الأنقاض في الراموسة وأيضاً تركيب 22 محولاً كهربائياً يغطي أكثر من 100 ألف نسمة، ومد شبكة كهرباء تتجاوز 50 كيلومتراً وصيانة للشبكات في عدد من أحياء حلب الشرقية.