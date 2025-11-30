الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء المصري يبطل نتائج 26 دائرة بانتخابات مجلس النواب

ناخبة تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة المصرية (أرشيفية)
1 ديسمبر 2025 02:45

القاهرة (الاتحاد)

أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، جراء وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء أمس الأول، بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر في 14 محافظة من أصل 27.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، إعادة الاقتراع في 19 دائرة من أصل 70 دائرة في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد مخالفات، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر. وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت، أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وقضت المحكمة ببطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات، بحسب الوكالة دون تفاصيل.
وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها. 
ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تفتتح جناحها في معرض الدفاع المصري اليوم
مدرب الزمالك يدافع عن «الهفوة القاتلة»!
مصر
مجلس النواب المصري
انتخابات مجلس النواب
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©