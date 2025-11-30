الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا ليو: الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل

البابا ليو: الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل
1 ديسمبر 2025 02:45

بيروت (الاتحاد)

قال بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، أمس، إن الحل الوحيد للصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطينية، في تأكيد لموقف الفاتيكان في هذه القضية.
وأضاف البابا ليو الرابع عشر في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا إلى لبنان: «نعلم جميعاً أن إسرائيل لا تزال لا تقبل بهذا الحل حتى الآن، لكننا نراه الحل الوحيد».
وذكر البابا، متحدثاً باللغة الإيطالية: «نحن أيضاً أصدقاء لإسرائيل، ونسعى لأن نكون صوتاً وسيطاً بين الطرفين لمساعدتهما على الاقتراب من حل يحقق العدالة للجميع». 
وجاء حديث البابا ليو الرابع عشر خلال مؤتمر صحفي مقتضب مدته 8 دقائق، ركز فيه على زيارته لتركيا التي بدأها يوم الخميس الماضي واستمرت حتى أمس.
وقال البابا إنه ناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكذلك الصراع الأوكراني الروسي، وأكد أن تركيا تؤدي دوراً مهماً للمساعدة في إنهاء الحربين.
وخلال زيارته إلى تركيا، حذر البابا ليو الرابع عشر من أن «مستقبل البشرية في خطر بسبب العدد غير العادي للصراعات الدموية في العالم» وندد بأعمال العنف التي تُرتكب باسم الدين. وصعّد البابا من انتقاداته في وقت سابق هذا العام للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال البابا ليو الرابع عشر: «يستطيع الناس من مختلف الأديان العيش في سلام، هذا أحد الأمثلة على ما أعتقد أننا جميعاً نتطلع إليه في أنحاء العالم».

أخبار ذات صلة
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
البابا ليو الرابع عشر
فلسطين
إسرائيل
الفاتيكان
تركيا
لبنان
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©