البابا ليو: الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل

بيروت (الاتحاد)



قال بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، أمس، إن الحل الوحيد للصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطينية، في تأكيد لموقف الفاتيكان في هذه القضية.

وأضاف البابا ليو الرابع عشر في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا إلى لبنان: «نعلم جميعاً أن إسرائيل لا تزال لا تقبل بهذا الحل حتى الآن، لكننا نراه الحل الوحيد».

وذكر البابا، متحدثاً باللغة الإيطالية: «نحن أيضاً أصدقاء لإسرائيل، ونسعى لأن نكون صوتاً وسيطاً بين الطرفين لمساعدتهما على الاقتراب من حل يحقق العدالة للجميع».

وجاء حديث البابا ليو الرابع عشر خلال مؤتمر صحفي مقتضب مدته 8 دقائق، ركز فيه على زيارته لتركيا التي بدأها يوم الخميس الماضي واستمرت حتى أمس.

وقال البابا إنه ناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكذلك الصراع الأوكراني الروسي، وأكد أن تركيا تؤدي دوراً مهماً للمساعدة في إنهاء الحربين.

وخلال زيارته إلى تركيا، حذر البابا ليو الرابع عشر من أن «مستقبل البشرية في خطر بسبب العدد غير العادي للصراعات الدموية في العالم» وندد بأعمال العنف التي تُرتكب باسم الدين. وصعّد البابا من انتقاداته في وقت سابق هذا العام للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال البابا ليو الرابع عشر: «يستطيع الناس من مختلف الأديان العيش في سلام، هذا أحد الأمثلة على ما أعتقد أننا جميعاً نتطلع إليه في أنحاء العالم».