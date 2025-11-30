الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابة 4 متضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين إسرائيليين في أريحا

1 ديسمبر 2025 02:45

رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إصابة 4 متضامنين أجانب بجروح إثر هجوم عنيف نفذه مستوطنون على منزل في تجمع «عين الديوك» بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية وطبية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»: «إن نحو 10 مستوطنين ملثمين تسللوا فجراً إلى منزل يقيم فيه متضامنون واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 4 منهم نقلوا على إثرها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج».
وأضافت أن «ثلاثة من الجرحى يحملون الجنسية الإيطالية، فيما يحمل الرابع الجنسية الكندية».
وأوضحت المصادر أن المستوطنين سرقوا محتويات المنزل، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة بالمتضامنين.
وفي سياق متصل، حطم مستوطنون إسرائيليون، أمس، 5 مركبات فلسطينية، فيما أقدم آخرون على حراثة نحو 40 دونماً زراعياً تمهيداً للاستيلاء عليها، بالضفة الغربية المحتلة.
وفي بلدة «ياسوف» شرقي سلفيت شمالي الضفة، حطم مستوطنون 4 مركبات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وأضافت الوكالة أن المستوطنين اعتدوا على المركبات المتوقفة في منطقة «الغرس» بالبلدة، ما ألحق أضراراً بالغة فيها، قبل أن يفروا من المكان.
وفي منطقة «المعرجات» شمال أريحا، شرقي الضفة، حطم مستوطنون مركبة فلسطينية بعد اعتراض طريق صاحبها أثناء ذهابه إلى العمل، فيما نجح بالفرار من المكان قبل إصابته، وفق مصادر محلية.

