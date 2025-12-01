الكرملين: المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي بوتين في موسكو

أعلن الكرملين الاثنين أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بعد ظهر الثلاثاء لمواصلة المناقشات حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحافي اليومي من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غدا"، مضيفا أن الاجتماع سيُعقد "بعد الظهر".

تأتي هذه الزيارة إلى روسيا في أعقاب مفاوضات جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".



