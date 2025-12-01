الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي بوتين في موسكو

صورة مجمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف
1 ديسمبر 2025 14:58

أعلن الكرملين الاثنين أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بعد ظهر الثلاثاء لمواصلة المناقشات حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحافي اليومي من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غدا"، مضيفا أن الاجتماع سيُعقد "بعد الظهر".
تأتي هذه الزيارة إلى روسيا في أعقاب مفاوضات جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".

أخبار ذات صلة
قتلى ومصابون جراء هجوم على دنيبرو الأوكرانية
زيلينسكي: فريق من المفاوضين الأوكرانيين توجه إلى الولايات المتحدة
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
موسكو
روسيا وأوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
الرياضة
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
اليوم 12:56
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
الرياضة
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
اليوم 12:54
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©