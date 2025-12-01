الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء موجة تفشي إيبولا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسمياً، اليوم الاثنين، انتهاء موجة تفشي وباء إيبولا الأخيرة التي أودت بحياة 34 شخصاً على الأقل في البلاد منذ أواخر أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من التوصل مؤخراً إلى لقاحات وعلاجات، يُعدّ فيروس إيبولا شديد العدوى وغالباً ما يكون قاتلاً، وقد أودى بحياة نحو 15 ألف شخص في إفريقيا خلال آخر 50 عاماً.

وسجّلت الكونغو الديمقراطية بين عامي 2018 و2020 أسوأ موجة للوباء على أراضيها، مع نحو 2300 وفاة من أصل 3500 إصابة.

وقال مدير المعهد الوطني للصحة العامة، ديودوني كازادي، قبل حفل رسمي أقيم في العاصمة كينشاسا بحضور مسؤولين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي: "انتهى وباء ايبولا فعلياً".

وأكد كازادي أنه تم تسجيل "34 حالة وفاة من بين 53 إصابة مؤكدة"، ويُرجح أن يكون الفيروس تسبّب بوفاة 11 مريضاً آخر، ما يرفع إجمالي الوفيات التي يُشتبه بأنها ناتجة عن الفيروس إلى 45.

وشهدت الكونغو الديمقراطية 16 موجة من وباء إيبولا منذ اكتشافه عام 1976 في البلد الواقع في وسط أفريقيا.