الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء موجة تفشي إيبولا

خلال إحدى عمليات التعقيم في الكونغو الديمقراطية - أرشيفية
1 ديسمبر 2025 17:13

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسمياً، اليوم الاثنين، انتهاء موجة تفشي وباء إيبولا الأخيرة التي أودت بحياة 34 شخصاً على الأقل في البلاد منذ أواخر أغسطس الماضي. 
وعلى الرغم من التوصل مؤخراً إلى لقاحات وعلاجات، يُعدّ فيروس إيبولا شديد العدوى وغالباً ما يكون قاتلاً، وقد أودى بحياة نحو 15 ألف شخص في إفريقيا خلال آخر 50 عاماً.
وسجّلت الكونغو الديمقراطية بين عامي 2018 و2020 أسوأ موجة للوباء على أراضيها، مع نحو 2300 وفاة من أصل 3500 إصابة.
وقال مدير المعهد الوطني للصحة العامة، ديودوني كازادي، قبل حفل رسمي أقيم في العاصمة كينشاسا بحضور مسؤولين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي: "انتهى وباء ايبولا فعلياً". 
وأكد كازادي أنه تم تسجيل "34 حالة وفاة من بين 53 إصابة مؤكدة"، ويُرجح أن يكون الفيروس تسبّب بوفاة 11 مريضاً آخر، ما يرفع إجمالي الوفيات التي يُشتبه بأنها ناتجة عن الفيروس إلى 45.
وشهدت الكونغو الديمقراطية 16 موجة من وباء إيبولا منذ اكتشافه عام 1976 في البلد الواقع في وسط أفريقيا.

أخبار ذات صلة
20 قتيلاً بهجوم مسلح استهدف قرية في الكونغو الديمقراطية
الإمارات: ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم في السودان
المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
إيبولا
فيروس إيبولا
آخر الأخبار
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
الرياضة
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
اليوم 12:56
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
الرياضة
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
اليوم 12:54
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©