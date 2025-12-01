الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى ومصابون جراء هجوم على دنيبرو الأوكرانية

مبنى سكني مدمر بعد هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو الأوكرانية - أرشيفية
1 ديسمبر 2025 17:57

أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين، بينهم 6 بجروح خطيرة، جراء هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو.
وأظهرت الصور التي نشرها هايفانينكو، عبر تطبيق تليجرام، عدداً من المباني والسيارات المدمرة.
ويأتي الهجوم في وقت تتواصل فيه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن يجري مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو غداً الثلاثاء، وفقاً للكرملين.

المصدر: د ب أ
