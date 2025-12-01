قتلى ومصابون جراء هجوم على دنيبرو الأوكرانية

أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين، بينهم 6 بجروح خطيرة، جراء هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو.

وأظهرت الصور التي نشرها هايفانينكو، عبر تطبيق تليجرام، عدداً من المباني والسيارات المدمرة.

ويأتي الهجوم في وقت تتواصل فيه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن يجري مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو غداً الثلاثاء، وفقاً للكرملين.