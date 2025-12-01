المبعوث الأميركي يجتمع بكبير المفاوضين الأوكرانيين

عقد ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي إلى روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين، اجتماعًا جديدًا مع المفاوض الأوكراني رستم عمروف، أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، في فلوريدا، وفقًا لما ذكرته مصادر رفيعة المستوى مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر "يجتمع عمروف وويتكوف مجددًا الآن"، مضيفةً أنه "لا تزال هناك تساؤلات" حول خطة تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يتوقع رؤية عمروف في إيرلندا" خلال زيارة يوم الثلاثاء للاستماع إلى تقرير مفصل حول الاجتماع مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيتوجه ويكوف غدا إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن الجهود الذي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.