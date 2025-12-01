الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المبعوث الأميركي يجتمع بكبير المفاوضين الأوكرانيين

ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي
1 ديسمبر 2025 18:25

عقد ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي إلى روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين، اجتماعًا جديدًا مع المفاوض الأوكراني رستم عمروف، أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، في فلوريدا، وفقًا لما ذكرته مصادر رفيعة المستوى مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر "يجتمع عمروف وويتكوف مجددًا الآن"، مضيفةً أنه "لا تزال هناك تساؤلات" حول خطة تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يحدد الأولويات في محادثات السلام
قتلى ومصابون جراء هجوم على دنيبرو الأوكرانية

وأضافت المصادر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يتوقع رؤية عمروف في إيرلندا" خلال زيارة يوم الثلاثاء للاستماع إلى تقرير مفصل حول الاجتماع مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسيتوجه ويكوف غدا إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن الجهود الذي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.

المصدر: وكالات
ستيف ويتكوف
رستم أوميروف
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
الرياضة
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
اليوم 12:56
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
الرياضة
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
اليوم 12:54
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©