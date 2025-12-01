الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يحدد الأولويات في محادثات السلام

زيلينسكي وماكرون في مؤتمر صحفي
1 ديسمبر 2025 20:54

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تضع الحفاظ على السيادة والحصول على ضمانات أمنية قوية على رأس أولوياتها في محادثات السلام.
ويزور زيلينسكي العاصمة باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعبر الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، عن أمله في إجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد زيارة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لروسيا.
وشدّد الرئيس الفرنسي على أن أي خطة سلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تُنجز من دون وجود كييف والأوروبيين "حول الطاولة".
وأشار ماكرون إلى أن "وسطاء أميركيين سيتوجهون إلى موسكو خلال الساعات المقبلة". وأضاف أنه "لا يمكن إنجاز (هذه الخطة) إلا بحضور الأوروبيين حول الطاولة. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة تمهيدية".

المصدر: وكالات
