اتفاق أميركي بريطاني بشأن الرسوم على الأدوية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا يعفي المنتجات الدوائية والتكنولوجيا الطبية من الرسوم الجمركية.

ويشمل الاتفاق زيادة في نسبة ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها بريطانيا والمخصصة للإنفاق على الأدوية.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير: "تعلن الولايات المتحدة وبريطانيا عن هذه النتيجة التي تم التوصل إليها عبر التفاوض بشأن تسعير الأدوية المبتكرة، والتي من شأنها أن تساعد في دفع عجلة الاستثمار والابتكار في كلا البلدين".

وذكر بيان صادر عن مكتب جرير أن بريطانيا سترفع السعر الصافي الذي تنفقه على الأدوية الجديدة بنسبة 25% بموجب الاتفاق. ومقابل ذلك، سيتم إعفاء الأدوية ومكوناتها والتكنولوجيا الطبية المصنوعة في بريطانيا مما تسمى بالرسوم القطاعية المفروضة بموجب المادة 232.

وكان دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا بريطانيا وباقي الدول الأوروبية إلى دفع المزيد مقابل الأدوية التي تنتجها بلاده، في إطار سعيه لجعل تكاليف الأدوية الأميركية أكثر توافقاً مع تلك المدفوعة في الدول الغنية الأخرى.