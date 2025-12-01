"إيرباص": رصد "مشكلة في الجودة" في طائرات إيه 320

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، أنها رصدت "مشكلة في الجودة" تؤثر على ألواح معدنية في طائرات الركاب الشهيرة إيه320، مؤكدة أنه تم "احتواء" المشكلة.

وصرحت متحدثة في الشركة أن "إيرباص تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر على عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة إيه320"، مؤكدة صحة تقارير إعلامية سابقة أفادت بذلك.

وأضافت المتحدثة أن "إيرباص تتبنى نهجا متحفظا، وتفحص جميع الطائرات التي يُحتمل أن تكون قد تأثرت، علما بأن جزءا منها فقط سيتطلب مزيدا من الإجراءات".

وتابعت "تم تحديد مصدر المشكلة واحتواؤها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكافة المواصفات".

انخفضت أسهم "إيرباص"، في وقت سابق الاثنين، بأكثر من 10% في بورصة باريس، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة أدت إلى تأخير تسليم عدد من طائراتها الأكثر مبيعا من طراز إيه320. لكن الأسهم استردت بعضا من خسائرها لاحقا.

جاءت التقارير بشأن المشكلة الجديدة بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي عن خلل في برنامج التحكم في تلك الطائرات وتعليق رحلات 6000 طائرة من طراز إيه320 حتى إجراء تحديث في البرمجة عقب مشكلة فنية في الولايات المتحدة.

أثار الإعلان في البداية مخاوف إزاء ضرورة وقف رحلات مئات الطائرات لفترات طويلة، لكن إيرباص قالت الاثنين إن أقل من 100 طائرة لا زالت متوقفة.