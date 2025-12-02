الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

1300 قتيل حصيلة فيضانات إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند

1300 قتيل حصيلة فيضانات إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند
2 ديسمبر 2025 17:54

تجاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، في كل من إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 1303 قتلى، فيما لا يزال أكثر من 800 شخص في عِداد المفقودين.
وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ «712» قتيلاً، تلتها سريلانكا «410»، ثم تايلاند «181».

وحذّر، رئيس سيريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي من أن الحصيلة الحالية ليست نهائية، في وقت تعاني فيه مدينة «كاندي» من أزمة مياه حادة، وسط مخاوف رسمية من تفاقم الوضع الإنساني، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الأيام المقبلة.
وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات جسمية، لا سيما في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث تسبب سوء الأحوال الجوية وانهيار الجسور وانقطاع الطرق في عزل آلاف العالقين.

 

المصدر: وام
تايلاند
إندونيسيا
سريلانكا
فيضانات
