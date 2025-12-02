هجوم يستهدف سفينة شحن في البحر الأسود

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأسود.

وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولغا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلاً بحرياً من سواحلنا، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس".

وبحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبّع حركة الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا.

وأضافت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة لم تطلب المساعدة و"تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي"، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 13 لم يتعرضوا لأي أذى.

يأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، استهدفا بطائرات مسيرة ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود.