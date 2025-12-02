الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لقاء مرتقب بين بوتين وويتكوف لبحث وقف الحرب

لقاء مرتقب بين بوتين وويتكوف لبحث وقف الحرب
2 ديسمبر 2025 18:25

 تتجه الأنظار الثلاثاء إلى موسكو حيث يُعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في إطار مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه «متفائل جدا» بقرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: إن الرئيس وفريقه «عملوا بجهد على هذا الملف، وهم جميعا يأملون أن يروا نهاية لهذه الحرب».
وأعلن الكرملين أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي سيشارك في الاجتماع.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «سيبدأ الاجتماع الروسي الأميركي بعيد الخامسة عصراً (14,00 بتوقيت غرينتش). وسيستقبل بوتين ويتكوف، كبير المفاوضين الأميركيين في الملفّ الأوكراني، في الكرملين. وسيكون جاريد كوشنر معه أيضا».

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا.. لكننا "مستعدون"
المبعوث الأميركي يجتمع بكبير المفاوضين الأوكرانيين
المصدر: آ ف ب
ستيف ويتكوف
بوتين
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©