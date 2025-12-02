لقاء مرتقب بين بوتين وويتكوف لبحث وقف الحرب

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى موسكو حيث يُعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في إطار مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه «متفائل جدا» بقرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: إن الرئيس وفريقه «عملوا بجهد على هذا الملف، وهم جميعا يأملون أن يروا نهاية لهذه الحرب».

وأعلن الكرملين أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي سيشارك في الاجتماع.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «سيبدأ الاجتماع الروسي الأميركي بعيد الخامسة عصراً (14,00 بتوقيت غرينتش). وسيستقبل بوتين ويتكوف، كبير المفاوضين الأميركيين في الملفّ الأوكراني، في الكرملين. وسيكون جاريد كوشنر معه أيضا».