فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من أميركا

وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، على استئناف برنامج رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت السلطات في كراكاس، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن فنزويلا أوقفت البرنامج فعلياً.

وقالت وزارة النقل الفنزويلية، في بيان، إن "هيئة الطيران تلقّت طلباً من الحكومة الأميركية لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا".

وأضافت الوزارة أن طائرة تابعة لشركة "إيسترن إيرلاينز" قادمة من مدينة فينيكس الأميركية حصلت على تصريح بالهبوط في مطار مايكيتيا قرب العاصمة.

وكانت رحلات العودة تُسيَّر مرتين أسبوعياً، غير أن الحكومة الفنزويلية قالت في مطلع الأسبوع إن تصريحات ترامب، التي دعا فيها إلى اعتبار المجال الجوي الفنزويلي مغلقاً، تُعدّ بمثابة وقف أحادي الجانب للرحلات الجوية.

وكتب الرئيس الأميركي، على منصة "تروث سوشال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

وسبق أن أعلنت الحكومة الفنزويلية إن ما يقرب من 14 ألف فنزويلي عادوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة على متن رحلات جوية بين فبراير ونوفمبر من العام الحالي.