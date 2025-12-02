الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الناتو" يبدي تفاؤلاً بنجاح المبادرة الأميركية للسلام في أوكرانيا

مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
2 ديسمبر 2025 22:23

أعرب مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بنجاح المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. 
وقال روته لوسائل الإعلام في بروكسل: "أنا واثق من أن هذه الجهود المستمرة ستعيد السلام إلى أوروبا في نهاية المطاف".
وأكد أنه مع استمرار المعارك، لا تزال كييف تعتمد على المساعدات العسكرية.
وتابع الأمين العام للناتو: "أتوقع أن يعلن الحلفاء عن مساهمات جديدة في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى مبادرة تمويل قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.
وجاءت تصريحات روته قبل يوم من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في العاصمة البلجيكية. 

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا.. لكننا "مستعدون"
فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من أميركا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
الحرب في أوكرانيا
روسيا
حلف الناتو
مارك روته
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
أميركا
الناتو
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©