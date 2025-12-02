البحرين تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة الخليجية الـ46

أكد معالي الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام البحريني جاهزية كافة المرافق والخدمات الإعلامية المخصصة للقمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها مملكة البحرين غدا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمركز الإعلامي ومرافق القمة، بحضور معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة نبيل الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، حيث اطلع الوفد على التجهيزات التي أعدها مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مختلف الأجهزة الإعلامية.

وأكد معاليه خلال الجولة أهمية استضافة مملكة البحرين لهذه القمة، مشيراً إلى التأثير المباشر والحيوي لمجلس التعاون وقراراته على حياة كل مواطن خليجي.

وأوضح أن الجولة كانت فرصة للتعرف عن كثب على الإمكانيات المسخرة لخدمة الإعلاميين من جميع دول مجلس التعاون، بما يضمن تيسير مهامهم ونقل الصورة الكاملة لهذا الحدث البارز.

وقال النعيمي «نسعى، لتحقيق تغطية إعلامية ناجحة وميسرة للجميع، تعكس أهمية هذه الدورة وحجم الحدث في هذا التوقيت المهم. نحن نطمح لرؤية تغطية ترقى إلى مستوى القمة، وقد حرصنا على توفير كافة المتطلبات التي تساعد الإعلاميين على أداء مهامهم».