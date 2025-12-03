الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين اثنين بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في الضفة الغربية (أرشيفية)
3 ديسمبر 2025 05:27

القدس (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه قتل شابين قال إنهما هاجما جنوده في حادثتين وقعتا في الضفة الغربية المحتلة. ووقعت الحادثة الأولى مساء الاثنين بالقرب من الخليل في جنوب الضفة، وتعرضت فيها جندية لإصابة طفيفة إثر صدمها بسيارة في عملية دهس، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجيش. وبعد مطاردة استمرّت ساعات، قتل السائق خلال محاولة توقيفه، بحسب البيان.
ولم تُعد السلطات الإسرائيلية جثّة القتيل، وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية وزارة الصحة بمقتل الشاب، برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.
أما العملية الثانية فوقعت بالقرب من رام الله في وسط الضفة، بحسب الجيش.
وأوفد الجيش إثر تلقّيه بلاغاً، حيث قام مشتبه به بطعن جنود ردّوا عليه بإطلاق النار وأردوه قتيلاً، بحسب بيان عسكري. وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخصين في العشرين من العمر إصابة طفيفة.

أخبار ذات صلة
«أطباء بلا حدود»: آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي
مصر تنفي تقارير إسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح
فلسطين
الخليل
إسرائيل
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©