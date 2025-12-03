بريطانيا: الوضع لا يزال مأساوياً في غزة

لندن (الاتحاد)



أكدت بريطانيا، أمس، مواصلة الجهد للحث على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد وصول 1100 خيمة بريطانية للقطاع، في حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، الحاجة للمزيد لدعم السكان في ظل ظروف الشتاء القاسية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الوضع لا يزال مأساويا في غزة، مضيفة أن الظروف الجوية تفاقم المشاكل الناجمة عن دمار البنية التحتية، واستمرار الصراع لأكثر من عامين.

ولفتت كوبر إلى أن الخيام التي أرسلتها بلادها ستوفر شريان حياة لآلاف الأشخاص المحتاجين للمأوى، وتحميهم من الرياح الباردة والأمطار الغزيرة التي تُحوّل الأنقاض إلى طين.

وقالت: إن وصول تلك الخيام للمحتاجين أخبار سارة، لكنها ليست سوى خطوة واحدة في ظل الحاجة الماسة إلى العمل الرئيسي لإعادة الإعمار، ومزيد من الدعم الإنساني الفوري.

وشددت كوبر على مواصلة بلادها بذل كل ما في وسعها للحث على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق، وفتح جميع المعابر، وتنفيذ خطة السلام، وإيجاد طريق للسلام.

من جهته، علق الممثل الخاص لـ«اليونيسيف» في فلسطين، جوناثان فيتش، على وصول الخيم التي أرسلتها بريطانيا قائلاً: إنها ستوفر المأوى العاجل لمساعدة العائلات على مواجهة برد الشتاء القارس، ولكن هناك حاجة إلى المزيد، مشدداً على أن الوضع في غزة كارثي، إذ لا يزال البرد والأمطار الغزيرة يؤثران على العائلات التي تعيش في ظروف بالغة الصعوبة.