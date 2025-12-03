البابا يدعو لاختيار طريق السلام

بيروت (وكالات)



دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، في ختام زيارته للبنان التي استمرت ثلاثة أيام، خلال مراسم الوداع الرسمية التي أقيمت له في خيمة نصبت على أرض مطار بيروت، أمس، إلى وقف الأعمال العدائية واختيار طريق السلام.

واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون واللبنانية الأولى نعمت عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته، ورئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته، بابا الفاتيكان، أمام مبنى كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل الانتقال إلى الخيمة للمشاركة في مراسم وداعه.

وقال البابا: «أطلق نداء من كل قلبي، لتتوقف الهجمات والأعمال العدائية، ولا يظن أحد بعد الآن أن القتال المسلح يجلب أية فائدة، فالأسلحة تقتل، أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني، لنختر جميعاً السلام وليكن السلام طريقنا».