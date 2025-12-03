الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«حكماء المسلمين» ينظم جلسة نقاشية حول «الإعلام وصحافة السلام»

جانب من الجلسة النقاشية (وام)
3 ديسمبر 2025 05:27

تركستان - كازاخستان (وام) 

نظم مجلس حكماء المسلمين، من خلال مكتبه الإقليمي في آسيا الوسطى، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الإعلام وصحافة السَّلام في عصر الذكاء الاصطناعي»، في مدينة تركستان في كازاخستان، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأكاديميين وخبراء في الإعلام والتقنيات الرقميّة.
جاءت الجلسة في إطار جهود المجلس لتعزيز ثقافة السلام وترسيخ أخلاقيات العمل الإعلامي في العصر الرّقمي، وذلك بالتعاون مع مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان، والمركز الدولي للحوار بين الأديان والحوار بين المذاهب، وجامعة خوجة أحمد يسوي الدولية الكازاخية التركية.
وأكَّد المشاركون أهميةَ تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والدينيَّة، وتطوير أدواتٍ عملية لدعم صحافة السلام، والتصدي للتضليل الرقمي، وترسيخ قيم التعايش والاحترام الإنساني في المجتمعات.

