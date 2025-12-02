الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق

31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
3 ديسمبر 2025 00:24

 أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة انتهاء ولاية بعثتها الأممية في العراق بتاريخ 31 ديسمبر الجاري.
وقالت إن العراق يدخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الأمم المتحدة قائمة على تعزيز قدرته الذاتية وقيادته لمسار مستقبله الوطني. جاء ذلك خلال إحاطة أخيرة قدمها الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، محمد ال‍حسن، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم وقبل انتهاء ولاية البعثة.
وقال ال‍حسن إن إنهاء عمل بعثة يونامي بعد 22 عاماً يمثل «يوماً عظيماً للمجتمع الدولي يشهد إغلاقاً مشرفاً لبعثة أممية»، معرباً عن تقديره للحكومة العراقية وللدعم الدولي الذي رافق البعثة منذ تأسيسها عام 2003 في مرحلة اتسمت بتحديات كبرى من الصراع الداخلي والحروب والإرهاب.
وأوضح أن انتهاء ولاية بعثة يونامي لا يعني نهاية الشراكة مع الأمم المتحدة، بل بداية فصل جديد يركز على دعم التنمية الاقتصادية، وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب والأقليات من خلال برامج فريق الأمم المتحدة القطري.

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
توقف العمل في حقل غاز بكردستان العراق جراء هجوم
المصدر: وام
العراق
