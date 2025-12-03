الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تشيلي تحظر الهواتف المحمولة في المدارس

صورة موضوعية
3 ديسمبر 2025 10:21

أقر البرلمان في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم البلاد بذلك الى عدد متزايد من الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

 

ووافق مجلس النواب بغالبية كبيرة على المشروع المدعوم من رئيس الحكومة غابريال بوريك، على أن يسري القرار اعتبارا من مارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية في كل المدارس العامة والخاصة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن وزير التعليم نيكولاس كاتالدو، قوله إن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية "هو آفة خارجة عن السيطرة"، معتبرا أنه أصبح "من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا".

 

وقالت النائبة مارسيا رافايل، إن الحظر ليس "ضد التكنولوجيا"، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز، والأداء، والحياة المجتمعية والصحة العاطفية" للتلاميذ.

 

ويتيح القانون استخدام الهواتف في حالات استثنائية، منها الحاجات التعليمية الخاصة للتلميذ أو معاناته حالة طبية تتطلب متابعتها عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.

 

واتخذت دول عدة إجراءات مماثلة للحد من تأثير استخدام الهواتف الذكية على الصحة العقلية والتعلم.

 

وأصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في يناير قانونا يحظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء في الفصول الدراسية أو في ساحة اللعب.

 

وفي فنلندا دخل قانون يحظر الهواتف في الفصول الدراسية حيز التنفيذ في أغسطس. كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيودا مشابهة.

المصدر: وكالات
