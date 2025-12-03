الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاق أوروبي على وقف استيراد الغاز الروسي

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
3 ديسمبر 2025 16:22

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وتوصّل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم بشأن مقترحات طرحتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي لوقف شحنات الغاز من أكبر مورّد سابق للاتحاد، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.
وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بشكل دائم، ويتجه نحو الاستغناء تدريجياً عن النفط الروسي. وسيتم التوقف بشكل تدريجي عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026، وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر 2027.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان: "اليوم اتفقنا على وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل روسيا، نعبر عن تضامننا مع أوكرانيا ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة".

المصدر: رويترز
