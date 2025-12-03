الرئيس الفرنسي يجري مباحثات مع نظيره الصيني

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تركز على التجارة والمحادثات الدبلوماسية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن محادثات ماكرون مع نظيره الصيني شي جين بينغ ستتناول الأزمة الراهنة في أوكرانيا، ولا سيما عقب اجتماع الاثنين الماضي، في باريس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الشروط المحتملة لوقف إطلاق النار.

وأضاف المكتب أن ماكرون سيدعو إلى أجندة للتعاون في المسائل الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التوازن الذي يضمن "نمواً مستداماً وقوياً يفيد الجميع".

وتهدف فرنسا إلى جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الصينية وتسهيل الوصول إلى السوق أمام الصادرات الفرنسية.

ومن المتوقع خلال الزيارة أن يوقع المسؤولون من البلدين العديد من الاتفاقيات في قطاعات الطاقة وصناعة الغذاء والطيران.

وأوضح مكتب ماكرون أن الرئيس الفرنسي ملتزم بالدفاع عن "الوصول العادل والمتبادل إلى السوق".