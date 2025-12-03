الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يصر على السرية في محادثات كييف مع واشنطن

3 ديسمبر 2025 18:34

أصر الكرملين على أن تظل تفاصيل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء محتمل للحرب في أوكرانيا، في نطاق السرية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، «كلما أجريت تلك المحادثات بهدوء، كلما كانت مثمرة أكثر»، وذلك بعد اجتماع مطول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفاوضين الأميركيين في موسكو. 
وقال بيسكوف «سوف نتمسك بهذا المبدأ ونأمل أن يتمسك به أيضاً نظراؤنا الأميركيون»، بحسب وكالة أنباء تاس.
ورغم أن المحادثات التي أجريت أمس الثلاثاء لم تسفر عن اتفاق، لم يرد بيسكوف ترجمتها على أنها رفض لخطة السلام الأميركية.
وتابع «نحن مستعدون للقاء بقدر ما هو مطلوب للتوصل لتسوية للسلام».
وقال إنه سوف يتم ترتيب إجراء مكالمة هاتفية أخرى بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في أي وقت.
وخلال لقاء المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف السادس مع بوتين، أوضح وضع الاعتبارات الأميركية للسلام.
وللمرة الأولى كان برفقته في الكرملين صهر ترامب جاريد كوشنر. 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
أميركا
الكرملين
