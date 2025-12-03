الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سريلانكا تكافح لانتشال قتلى إعصار "ديتواه"

رجلان يزيلان حطاماً من منزل مدمر جراء الانهيار الأرضي في سريلانكا
3 ديسمبر 2025 20:55

استخدم سكان قرى في سريلانكا المعدات اليدوية، اليوم الأربعاء، لإزالة الوحل خلال بحثهم عن جثث أقاربهم وأصدقائهم، بعد أيام من انهيارٍ أرضي نجم عن إعصار "ديتواه" الذي أودى بحياة 474 شخصاً وسوّى 13 منزلاً بالأرض.
وحدث الانهيار الأرضي في منطقة ماواتورا وسط البلاد جرّاء الإعصار، الذي لم يترك خلفه سوى زجاج نوافذ مكسور وجدران منازل مدمرة.
واجتاحت عواصف قوية في الآونة الأخيرة جنوبَ وشرقَ آسيا، ودمّرت مساحات شاسعة من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، كما أودت بحياة المئات.
وبحسب الحكومة السريلانكية، فإن أكثر من 350 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين بعد إعصار "ديتواه" الذي أحدث أسوأ فيضانات منذ عقد، وتضرر بسببه 1.2 مليون شخص.

المصدر: رويترز
