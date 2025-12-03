الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا: مهاجمة السفن في البحر الأسود "مخيفة للغاية"

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
3 ديسمبر 2025 21:24

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود كانت "مخيفة للغاية"، مؤكداً أنها أثرت في سلامة الملاحة والتجارة في المنطقة.
وأضاف فيدان، لوسائل الإعلام بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الدول الواقعة على البحر الأسود مثل تركيا ورومانيا وبلغاريا تدرس اتخاذ تدابير لتجنب وقوع حوادث مماثلة.
وكانت أنقرة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرض سفينة الشحن "مايلدفولغا 2"، التي ترفع علم روسيا، لهجوم على بعد 80 ميلاً بحرياً من السواحل التركية.
ويومي الجمعة والسبت الماضيين، تبنّت أوكرانيا هجومين استهدفا ناقلتي نفط روسيتين بطائرات مسيّرة في البحر الأسود.

أخبار ذات صلة
ترامب: بوتين يريد إنهاء "الأزمة" في أوكرانيا
الرئيس الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: رويترز
الحرب في أوكرانيا
هاكان فيدان
روسيا
تركيا
حلف الناتو
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
الناتو
البحر الأسود
وزير الخارجية التركي
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©