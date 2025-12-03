الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مباحثات لبنانية إسرائيلية أميركية في الناقورة

نازحون لبنانيون يعدون خيمة مؤقتة في عين المريسة بوسط بيروت (أرشيفية)
4 ديسمبر 2025 03:00

بيروت (الاتحاد)

أعلنت الرئاسة اللبنانية، تكليف السفير السابق، سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان في الناقورة، أمس، والذي يشهد مشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية، أنه بعدما أطلع الجانب الأميركي لبنان، على «موافقة الطرف الإسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نواف سلام، قرر رئيس الجمهورية جوزاف عون، تكليف السفير السابق سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة».
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن هذا القرار الذي اتخذه عون، يأتي التزاماً بقسمه الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع مساعي الولايات المتحدة».
وتتولى الولايات المتحدة رئاسة «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، وهي آلية تم إنشاؤها بموجب إعلان وقف إطلاق النار، في 27 نوفمبر 2024.

قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
كليبرز وكريس بول «نهاية المغامرة»
الولايات المتحدة
نواف سلام
لبنان
أميركا
جوزيف عون
