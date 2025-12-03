الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد سورية الجولان

جنديان أمميان يراقبان التحركات على الجانب السوري من الجولان (أرشيفية)
4 ديسمبر 2025 03:00

نيويورك (وام) 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، مؤكدة عدم شرعية احتلاله. وحصل القرار هذا العام على تأييد 123 دولة، مقارنة بـ97 دولة في العام الماضي.
وفي دمشق، رحبت وزارة الخارجية السورية بهذا التصويت، مؤكدة أنه يجسد ثقة المجتمع الدولي بسوريا الجديدة، ويعبر عن دعم واضح لموقفها الوطني الثابت برفض الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادت الوزارة بالدول التي غيّرت مواقفها خلال العام الجاري.
بدوره، أكد إبراهيم علبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن التطور اللافت في عدد الأصوات يعكس فعالية الدبلوماسية السورية الجديدة، مشدداً على أن انخراط دمشق في مباحثات تقنية لا يعني مطلقاً التنازل عن الجولان باعتباره أرضاً سورية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية سورية أمس، بأن دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أجرت جولة ميدانية من بلدة سعسع إلى مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي. 
ونقل «تلفزيون سوريا» عن المصادر قولها إن مسار الدورية يعد توسعاً جديداً لقوات الأمم المتحدة على حدود المنطقة العازلة جنوبي سوريا. وتأتي الدورية بعد أيام من  تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في بلدة بيت جن بريف دمشق، أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً و25 مصاباً. 
ورجحت المصادر أن تكون الأمم المتحدة وسعت نطاق الدوريات استجابة للأحداث الأخيرة في المنطقة بعد التصعيد الإسرائيلي في بيت جن. وتعد منطقة نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي التجمع الرئيس لقوات «اليونيفل» الأممية وتجري جولات يومية كانت تصل لـ 28 جولة إلا أن بعد التوغل الإسرائيلي عقب سقوط النظام السابق تراجعت أعدادها إلى  ثلاث  دوريات في اليوم. ومؤخراً، تشير ذات المصادر إلى أن القوات الأممية عاودت إلى تكثيف دورياتها على حدود المنطقة العازلة أو اتفاق 1974 على ضوء التصعيد الإسرائيلي. وكانت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي أدانت، يوم  الجمعة الماضي، التوغل العسكري الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، معتبرة هذه الأعمال انتهاكاً جسيماً وغير مقبول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أخبار ذات صلة
«مفوضية اللاجئين»: 16 مليون نازح سوري يحتاجون مساعدات عاجلة
جوتيريش: يجب إنهاء الأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
دمشق
الجولان
سوريا
آخر الأخبار
الاتحاد للطيران تستعد لموسم سفر قياسي في ديسمبر
اقتصاد
الاتحاد للطيران تستعد لموسم سفر قياسي في ديسمبر
اليوم 12:47
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©