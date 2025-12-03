الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أطباء بلا حدود»: آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي

نازح فلسطيني يجلس في مبنى متضرر يطل على آثار الدمار جنوب مدينة غزة (أ ف ب)
4 ديسمبر 2025 03:00

جنيف (وكالات)

ناشد مسؤول في منظمة «أطباء بلا حدود» الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي، محذراً من أن المئات ماتوا وهم ينتظرون ذلك.
 وقال هاني إسليم الذي ينسق عمليات الإجلاء الطبي من غزة لصالح المنظمة، إن الأعداد التي استقبلتها الدول حتى الآن «لا تشكل سوى قطرة في محيط».
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 8 آلاف مريض تم إجلاؤهم من غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تقول إن أكثر من 16500 مريض يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.
وقال إسليم في مقر منظمة أطباء بلا حدود في جنيف بعد مرافقة أطفال من غزة مصابين بأمراض خطرة إلى سويسرا لتلقي العلاج، إن هذا العدد يستند فقط إلى المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، مضيفاً، تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف هذا العدد.
ويعاني الأطفال الـ13 الذين رافقهم إسليم الأسبوع الماضي والذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و16 عاماً، أمراض قلب خلقية والسرطان في حين يحتاج بعضهم إلى جراحة عظام معقدة.
 وأشار إلى أنه لولا الإجلاء لما تمكن بعض هؤلاء الأطفال من النجاة، مضيفاً أنهم ذهبوا مباشرة إلى الجراحة بعد وصولهم إلى سويسرا لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها، معرباً عن أسفه لأن وتيرة عمليات الإجلاء الطبي أصبحت بطيئة مع تدهور الأوضاع في غزة.
في البداية، كان متوسط عدد المرضى الذين يغادرون القطاع شهرياً نحو 1500 مريض، لكن بعدما أغلقت إسرائيل معبر رفح في مايو 2024، انخفض المتوسط الشهري إلى 70 مريضاً.
من جهة أخرى، قال إسليم، إن نسبة رفض السلطات الإسرائيلية لطلبات الإجلاء انخفضت من متوسط يبلغ 90% إلى 5% فقط في الأشهر الأخيرة، مضيفاً أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا للغاية. وأضاف أنه «لا ينبغي لها أن تمنع أي مريض من مغادرة غزة للحصول على العلاج».
وقال إسليم إنه رغم هذه التحولات، لم تكن هناك زيادة كبيرة في عمليات الإجلاء، إذ نفذت 148 عملية في أكتوبر و71 عملية في الشهر الماضي، ومن المتوقع تنفيذ حوالى 30 عملية إجلاء فقط في ديسمبر، موضحاً أن المشكلة تكمن في العملية الطويلة والمسيسة في كثير من الأحيان التي يتعين على الدول اتباعها لقبول المرضى من القطاع، بالإضافة إلى استغراق البلدان وقتاً طويلاً لاتخاذ القرار أو تخصيص الميزانية لهؤلاء المرضى، لكنهم لا يستطيعون الانتظار حتى يتم هذا النقاش. وتوفي أكثر من 900 شخص أثناء انتظارهم أن يتم إجلاؤهم من غزة منذ أكتوبر 2023، وهو رقم قال إسليم إنه أقل من العدد الحقيقي.

دعم ومساندة

أخبار ذات صلة
مصر تنفي تقارير إسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح
"الفارس الشهم 3" تواكب احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد بزفاف 54 عريساً من قطاع غزة

لفت المسؤول إلى  أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن «99.9 % من البلدان تطلب الأطفال». وأوضح إنهم يتجاهلون تماماً البالغين، الذين هم أيضاً يحتاجون إلى الدعم والمساعدات المنقذة للحياة، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع الذين ينتظرون الإجلاء الطبي هم فوق سن 18 عاماً.
وتفرض الحكومات أيضاً معايير أخرى، منها رفض استقبال المرضى المصحوبين بأفراد عائلاتهم، لا سيما أولئك الذين لديهم إخوة تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.
 وفي مواجهة كل ذلك، دعا إسليم البلدان إلى التوقف عن إجراء هذه الاختيارات كأنها قائمة تسوق والتركيز فقط على الحاجات وإنقاذ الأرواح البشرية.

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
أطباء بلا حدود
آخر الأخبار
الاتحاد للطيران تستعد لموسم سفر قياسي في ديسمبر
اقتصاد
الاتحاد للطيران تستعد لموسم سفر قياسي في ديسمبر
اليوم 12:47
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©