الأخبار العالمية

تشيلي تحظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية

تشيلي تحظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية
3 ديسمبر 2025 22:40

 أقر مجلس الشيوخ في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى أثناء الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والإعدادية.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام المقبل، لتصبح تشيلي أحدث دولة تحظر استخدام الهواتف الذكية بين التلاميذ الصغار، بهدف تقليل آثارها الضارة والحد من تشتيت الانتباه داخل الفصول الدراسية.
ومن بين الدول الأخرى التي تفرض مستويات متفاوتة من القيود على استخدام الهواتف الذكية في المدارس فرنسا والبرازيل والمجر وهولندا والصين. وكتب وزير التعليم نيكولاس كاتالدو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الموافقة على مشروع القانون يقول: «نحن بصدد تقديم تغيير ثقافي للأطفال والمراهقين الذين يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية وجوه بعضهم بعضاً مجدداً، والتواصل الاجتماعي خلال فترات الاستراحة، واستعادة التركيز لتعزيز التعلم بشكل أكبر».
وكان مجلس الشيوخ في تشيلي قد وافق بالفعل على حظر الهواتف المحمولة في المدارس من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا العام، لكنه أجرى عدة تعديلات تم عرضها للتصويت مساء أمس الثلاثاء في مجلس النواب التشيلي.
وبعد مناقشة، أيد أعضاء مجلس النواب بالإجماع مشروع القانون المعدل الذي يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء ساعات الدراسة - باستثناء الحالات الطارئة ولأغراض تعليمية وأخرى محددة بموجب القانون.
ويجب أن يوقع الرئيس جابرييل بوريتش على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ على الصعيد الوطني مع بداية العام الدراسي 2026.

المصدر: د ب أ
تشيلي
