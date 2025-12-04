ترامب: بوتين يريد إنهاء "الأزمة" في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه يعتقد أن فلاديمير بوتين يريد إنهاء "الأزمة" في أوكرانيا، رغم انتهاء المحادثات بين الرئيس الروسي والمفاوضين الأميركيين دون التوصل إلى اتفاق.



وواصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر الأربعاء المباحثات مع بوتين.



وقال ترامب الأربعاء إن وفده الذي زار موسكو عقد اجتماعاً "جيداً جداً" مع بوتين بشأن إنهاء الأزمة في أوكرانيا، لكنه حذّر من أن مصير المفاوضات غير واضح.



وصرّح ترامب "لقد عقدا اجتماعاً جيداً جداً أمس مع الرئيس بوتين"، مضيفاً "ماهي نتيجة هذا الاجتماع؟ لا أستطيع أن أخبركم".



