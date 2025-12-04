الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مادورو يصف مكالمته الهاتفية مع ترامب بالودية

مادورو يصف مكالمته الهاتفية مع ترامب بالودية
4 ديسمبر 2025 13:45

علّق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، لأول مرة على مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها كانت محترمة وودية.
وقال مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «تلقيت مكالمة، وتحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب».
وأضاف مادورو أن المحادثة جرت «بنبرة احترام»، معرباً عن أمله في أن تشكل خطوة «نحو حوار قائم على الاحترام» بين البلدين، اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 2019.
وقال مادورو: «نرحب بالحوار والدبلوماسية، لأننا نسعى دائماً إلى السلام»، مضيفاً بالإنجليزية: «السلام - نعم. الحرب - أبداً».
وأكد ترامب، الأحد الماضي، التقارير التي ذكرت أنه تحدث مؤخراً مع مادورو عبر الهاتف، دون الكشف عن أي تفاصيل.
وقال ترامب: «لا أستطيع أن أقول إنها كانت جيدة أو سيئة. كانت مجرد مكالمة هاتفية».
وصعدت إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة من لهجتها وإجراءاتها ضد فنزويلا، حيث اتهمت واشنطن كاراكاس بتهريب مخدرات قاتلة إلى الولايات المتحدة.
وتتهم فنزويلا واشنطن بالسعي إلى تغيير نظام الحكم هناك. 

