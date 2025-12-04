الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قلق من هطول أمطار جديدة في إندونيسيا وسريلانكا بعد الفيضانات

قلق من هطول أمطار جديدة في إندونيسيا وسريلانكا بعد الفيضانات
4 ديسمبر 2025 16:23

يُثير احتمال هطول أمطار جديدة الخميس مخاوف من تفاقم الأضرار في إندونيسيا وسريلانكا اللتين تضررتا بشدة من فيضانات أودت بحياة أكثر من 1,500 شخص في 4 دول.في إندونيسيا، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن المقاطعات الثلاث الأكثر تضرراً في سومطرة ستشهد هطول أمطار «متوسطة إلى غزيرة» بين الخميس والجمعة.
وحدّثت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث حصيلة القتلى الخميس، إذ ارتفع العدد إلى 836 شخصاً، فيما لا يزال 518 في عداد المفقودين، إضافة إلى 839 ألف نازح، بينهم 817 ألفا في إقليم آتشيه الأكثر تضرراً.
وفي سريلانكا، بلغ عدد القتلى 479 على الأقل، وطالت الأضرار أكثر من 1,5 مليون شخص، ما يجعل هذه الكارثة أسوأ كارثة طبيعية تضرب هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ تسونامي العام 2004.
وفي جزيرة سومطرة الكبيرة الواقعة في غرب أرخبيل إندونيسيا الشاسع، هطلت الأمطار مجدداً ليل الأربعاء الخميس، ولكن بكثافة أقل من الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة الأسبوع الماضي. وتشهد مناطق واسعة من آسيا حالياً موسم الرياح الموسمية الذي يتسبب غالباً بفيضانات.
ويشرح خبراء أن التغير المناخي يتسبب في هطول أمطار أكثر غزارة لأن الغلاف الجوي الأكثر دفئاً يحتفظ بقدر أكبر من الرطوبة، فضلاً عن أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يمكن أن يزيد من شدة العواصف.
وفي إندونيسيا، لا يزال مئات الآلاف من السكان في ملاجئ موقتة مع انقطاع الاتصالات في أجزاء واسعة من سومطرة، وتغذية كهربائية غير منتظمة.

 

