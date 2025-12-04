ماكرون يبحث مع شي أزمة أوكرانيا وقضايا التجارة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، في بكين الأزمة الأوكرانية وقضايا التجارة.

ودعا شي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بصورة "متوازنة" مؤكدا رغبته في أن يحل السلام في أوكرانيا.

وقال شي إن "الصين تدعم كل الجهود من أجل السلام" و"ستواصل لعب دور بناء من أجل إيجاد حل للأزمة".

ولفت الرئيس الصيني إلى أن بكين "تعارض بحزم في الوقت نفسه أي محاولة غير مسؤولة ترمي إلى إلقاء المسؤولية على أي كان أو التشهير بأي كان".

خلال ظهور إعلامي مشترك، قال ماكرون إنه "ناقش مطولا" مع شي الوضع في أوكرانيا، واصفا إياه بأنه "تهديد حيوي للأمن الأوروبي".

وأضاف "آمل أن تنضم الصين إلى دعوتنا وجهودنا للتوصل على الأقل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن".

وكان ماكرون وصف سابقا التعاون مع الصين بأنه "بالغ الأهمية" في ما يتعلق بأوكرانيا. وفيما أقر بوجود "خلافات في الرأي"، أكد ماكرون على "مسؤولية التغلب عليها وإيجاد آليات للتعاون وحل النزاعات من أجل التعددية الفعالة التي نؤمن بها".

بعدما وصل مساء الأربعاء برفقة 35 مسؤولا تنفيذيا من شركات كبرى بينها "إيرباص" و"كهرباء فرنسا" و"دانون" وشركات عائلية تعمل في مجالات مختلفة من السلع الفاخرة إلى الأغذية، حضر ماكرون مراسم التوقيع على عقود عدة.

هذه الزيارة الرسمية الرابعة لإيمانويل ماكرون إلى الصين منذ انتخابه رئيسا عام 2017. وكان استقبل شي جين بينغ بحفاوة بالغة في فرنسا عام 2024. ويركز قصر الإليزيه على الزيارة واللقاءات التي يعقدها ماكرون ونظيره الصيني حتى الجمعة، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة، بوصفها دليلا على أهمية العلاقة.