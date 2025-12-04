الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولها المجمدة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
4 ديسمبر 2025 18:56

حذّرت روسيا، اليوم الخميس، من مصادرة أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي من أجل منح أوكرانيا مليارات الدولارات.

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
بوتين يستبعد العودة إلى مجموعة السبع

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن أي "إجراء غير قانوني" من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى "أقسى رد فعل"، مضيفة أن موسكو تتأهب بالفعل للرد.
وعرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (105 مليارات دولار أميركي) للعامين المقبلين، إما باستخدام الأصول الروسية المجمدة أو اقتراض المال من الأسواق الدولية.
أوضحت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تُفضّل "قرض تعويضات" باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في أوروبا بسبب الأزمة في أوكرانيا. لكن بلجيكا، التي يوجد فيها الجزء الأكبر من تلك الأصول، عبّرت عن مجموعة من المخاوف قائلة إن المقترحات التي قُدمت لم تُعالجها بشكل مُرضٍ.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين للصحفيين "نقترح تغطية ثلثي احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين. أي 90 مليار يورو. أما الباقي، فسيكون على الشركاء الدوليين".

المصدر: وكالات
أصول مجمدة
روسيا
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©