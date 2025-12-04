الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين ومودي يبحثان في دلهي غداً سبل تعزيز الروابط الاقتصادية

بوتين ومودي يبحثان في دلهي غداً سبل تعزيز الروابط الاقتصادية
4 ديسمبر 2025 19:58

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى الهند في زيارة دولة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.
واستقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الرئيس الروسي في أحد المطارات بالعاصمة نيودلهي، استقبالا حاراً.
ومن المقرر أن يقيم مودي مأدبة عشاء خاصة مساء اليوم في مقر إقامته الرسمي.
ومن المقرر أن يجري الزعيمان غدا الجمعة مباحثات في إطار النسخة 23 من القمة الروسية الهندية، حيث يناقشان سبل تعميق التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الدفاع والطاقة ونقل العمالة الماهرة.
وتأتي زيارة بوتين في وقت حساس تمر به السياسة العالمية، حيث تشهد الجهود الأميركية دفعة جديدة لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وستكون الزيارة بمثابة اختبار لجهود نيودلهي لتحقيق التوازن في علاقاتها مع موسكو وواشنطن في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا التي دامت قرابة أربع سنوات.

 

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
بوتين: المباحثات بشأن أوكرانيا "معقدة"
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
ناريندرا مودي
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©