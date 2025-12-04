الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الناتو يعيد هيكلة قيادته العسكرية لتعزيز الأمن

الناتو يعيد هيكلة قيادته العسكرية لتعزيز الأمن
4 ديسمبر 2025 20:48

قال ألكسوس جرينكويتش القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لصحفيين، اليوم الخميس، إن الحلف سيضم هذا الأسبوع دول الشمال من أعضائه تحت قيادة قوة "نورفولك" المشتركة التابعة له، ومقرها الولايات المتحدة.
يسعى الناتو، من خلال هذه الخطوة، إلى محاولة تحسين الأمن عبر الأطلسي وتعزيز تمركز الحلف في الشمال.
من جهة أخرى، نقلت القوات الجوية الألمانية طائرات مقاتلة إلى بولندا لتعزيز حماية الجناح الشرقي للحلف.
وأعلن سلاح الجو الألماني، اليوم الخميس، بأن عدة طائرات من طراز "يوروفايتر" انطلقت من قاعدة نورفنيش غربي ألمانيا باتجاه مطار مالبورك العسكري البولندي.
تأتي هذه العملية ردا على ما قامت به مقاتلات روسية مؤخرا من تحليق في منطقة بحر البلطيق.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعلن عن هذه الخطوة في منتصف أكتوبر الماضي.
من جانبه، قال هولجر نيومان مفتش (رئيس أركان) القوات الجوية الألمانية "بهذه المهمة، يقدم جنودنا إسهاما قيما جديدا لحماية المنطقة الشرقية للحلف إلى جانب وحدة الاستنفار التابعة لنا التي نشرناها في رومانيا منذ أغسطس. بذلك، نرسل إشارة قوية أخرى لدعم بلدنا الجار بولندا والناتو ككل". 

