الولايات المتحدة تعلق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

حقل نفط في روسيا
4 ديسمبر 2025 21:07

مددت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، تفويض محطات الوقود التي تحمل العلامة التجارية لشركة "لوك أويل" الروسية للنفط خارج روسيا لمواصلة العمل، مع تعليق بعض العقوبات المفروضة على عملاق الطاقة الروسي.
تسمح هذه الخطوة فعليًا لمحطات الوقود، التي تحمل علامة "لوك أويل" التجارية في دول مثل الولايات المتحدة بمواصلة خدمة العملاء.
وأعلنت وزارة الخزانة أنها مددت التفويض "لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمستهلكين والموردين الذين يسعون إلى الدخول في معاملات عادية" مع محطات خدمة التجزئة التي تشمل كيانات "لوك أويل".
يُعلق القرار جزئيًا الإجراءات التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي. 
وفرض ترامب عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت"، دخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الماضي. 

المصدر: وكالات
شركة لوك أويل الروسية
روسنفت
عقوبات
عقوبات أميركية
