الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: المباحثات بشأن أوكرانيا "معقدة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
4 ديسمبر 2025 21:19

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا "معقّدة" لكنه شدد على ضرورة "التعاون" مع واشنطن لإنجاح مساعيها بدلا من "عرقلتها"، وذلك في مقابلة بثّتها مجلة "إنديا توداي" اليوم الخميس.
وقال بوتين، في التصريحات "هذه مهمّة معقّدة وصعبة أخذها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على عاتقه".
وأضاف الرئيس الروسي أن "تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة السهلة، لكن الرئيس ترامب يحاول حقا، باعتقادي، القيام بذلك".
وتابع بوتين "أعتقد بأن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلا من عرقلتها".
ويسعىالرئيس الأميركي إلى إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا وطرح خطة للسلام تتواصل المناقشات بشأنها بين واشنطن وكييف من جهة وواشنطن وموسكو من جهة أخرى.

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
أميركا وأوكرانيا تعقدان مباحثات بشأن خطة سلام
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
خطة سلام
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©