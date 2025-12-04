الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ليتوانيا توسع إغلاق مجالها الجوي

طائرة جاثمة على مدرج مطار فلنيوس
4 ديسمبر 2025 22:33

نقلت خدمة البلطيق الإخبارية (بي إن إس) عن الجيش الليتواني قوله، اليوم الخميس، إن ليتوانيا ستبقي جزءا من مجالها الجوي الشرقي مغلقا على طول الحدود مع بيلاروسيا حتى الأول من فبراير 2026.
كان حظر المجال الجوي، الذي فرض لأول مرة في أغسطس الماضي، بسبب مخاطر التوغلات المحتملة للطائرات المسيرة، قد مُدد مرة واحدة بالفعل حتى ديسمبر الجاري.
وسيستمر العمل به الآن حتى يتم التنفيذ الكامل للتشريعات الجديدة، مما يسمح للجيش بتحييد الطائرات المسيرة بسرعة وفعالية أكبر.
واخترقت الطائرات المسيرة مجال ليتوانيا الجوي بشكل متكرر، وهو ما اضطرها إلى تعليق عمل مطار العاصمة فيلنيوس أكثر من مرة.
وردا على رصد طائرات مسيرة، تمت صياغة تغييرات تشريعية وإقرارها من قبل البرلمان.
وتشارك ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حدودا بطول 679 كيلومترا مع بيلاروسيا وتشكل جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. 

المصدر: د ب أ
ليتوانيا
إغلاق المجال الجوي
