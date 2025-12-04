الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تقرير: رصد مسيّرات قرب مسار طائرة زيلينسكي إلى دبلن

طائرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي تصل إلى دبلن (أرشيفية)
5 ديسمبر 2025 00:29

ذكرت وسائل إعلام محلية في إيرلندا، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الإيرلندية رصدت ما يصل إلى خمس طائرات مسيرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله في زيارة دولة إلى إيرلندا يوم الاثنين.
وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" أن عملية الرصد أثارت استنفارا أمنيا واسعا وسط مخاوف من أنها محاولة للتدخل في مسار الرحلة. ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، القول إن الطائرة، التي وصلت قبل موعدها بقليل، لم تكن معرضة للخطر.
ووصل الوفد الأوكراني في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين وغادر في وقت متأخر من اليوم التالي في إطار رحلة للمساعدة في حشد الدعم الأوروبي لكييف.
وأدت توغلات الطائرات المسيرة، التي لم يُكشف عن الجهة المسؤولة عنها حتى الآن، إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية في أوروبا في الآونة الأخيرة. 

المصدر: وكالات
